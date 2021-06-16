شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكة: روبوت ذكي لتوزيع مياه زمزم في الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس. وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد السديس أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن "هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين". وأشاد بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

