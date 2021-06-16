شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل طرق تنظيف البشرة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

للحصول على بشرة نقية وخالية من المشاكل يجب الحرص على تنظيفها بشكل جيد بالعناصر الطبيعية التي تساعد على التخلص من الخلايا الميتة والزيوت الزائدة.



وتحتاج البشرة إلى تعزيز دور الدورة الدموية بهدف تجديد الخلايا والتقليل من ظهور الحبوب والبثور.

وفي هذا التقرير بعض الطرق التي تساعد على حماية البشرة.

طرق تنظيف البشرة

يعتبر تقشير البشرة من أفضل الطرق التي تساعد على تنظيفها بعمق، لأنه يعمل على تفتيح المسام والتخلص من الجلد الميت والشوائب العالقة بالبشرة، ويوجد العديد من الوصفات التي تساعد على تقشير البشرة بعناية فائقة ومنها:

السكر لتقشير البشرة

عليك بخلط 2 ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويتم وضعهما على البشرة مع الفرك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق وتغسل البشرة بالماء الفاتر، وعليك بوضع طبقة من الكريم المرطب.

القهوة لتقشير البشرة

القهوة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة وتنظيفها ويمكنك استخدام ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع قطرات من زيت الزيتون ويتم تقليبهما، ويستخدم على البشرة مع التدليك بحركات دائرية لعدة دقائق وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

الشوفان لتقشير البشرة

للحصول على بشرة نظيفة يمكنك اللجوء إلى تقشيرها باستخدام الشوفان، من خلال خلط ملعقة كبيرة من الشوفان إلى 2 ملعقة من اللبن الساخن مع التقليب ويترك حتى يبرد، ويتم تدليك البشرة به بحركة دائرية لمدة 5 دقائق وتغسل البشرة بالماء الدافئ.

البخار لتنظيف البشرة

يعتبر البخار من أهم الطرق الفعالة التي تساعد على التنظيف العميق للبشرة والتخلص من جميع الشوائب والجلد الميت، كما أنها تنظف البشرة من الداخل لأنها تساعد على فتح المسام.

عليك بتنظيف وجهك قبل استخدام البخار، وعليك بتسخين كمية من الماء في وعاء.

يرفع الماء من على النار ويتم توجيه الوجه إلى الوعاء وتغطية الرأس بمنشفة منعا لتسرب البخار، وعليك الاستمرار في ذلك لمدة 10 دقائق.

بعد الإنتهاء من البخار يمكنك تجفيف البشرة برفق، واستخدام تونر أو مرطب للبشرة.

يمكنك تكرار البخار لتنظيف البشرة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة نظيفة وناعمة.

عليك باختيار أنواع جيدة من الغسول الخاص بالبشرة والذي يناسب نوع بشرتك إذا كانت دهنية أو جافة أو عادية، ووضعه على البشرة مع التدليك برفق لمدة 5 دقائق وتشطف البشرة بالماء الفاتر وتجفف بمنشفة ناعمة.

ويمكن استخدام الغسول مرتين في الأسبوع مما يساعد على تنظيف البشرة بشكل جيد والتخلص من المشكلات التي تصيبها، وعليك بعد استخدام الغسول وضع نوع من المرطب.