أب يسمي مولوده الجديد "HTML"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق رجل يعمل في مهنة تصميم المواقع الإلكترونية على طفله الجديد اسما ربما سيشكل عقدة لدى الرضيع مدى الحياة.



وبسبب حب الأب لعمله وتفانيه فيه أطلق على ابنه اسم "Hypertext Mark-up Language" الذي بما بدا وكأنه اسم موقع ما أو مدينة أو حتى مستشفى.

ويقول الأب ماك باسكال ويعيش في بولاكان بالفلبين، إن امتلاك أسماء فريدة هو تقليد عائلي حيث رحب بطفله حديث الولادة، وكان متحمس جدًا لوظيفته لدرجة أنه قرر تسمية الصبي والذي يبلغ وزنه 2.25 كيلوجرام، بالعنوان الذي تبدأ به المواقع الإلكترونية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

والتقطت عمة الطفل، والذي يعرف اختصارا باسم "HTML"، صورة للعضو الجديد في عائلتها ونشرتها على صفحتها الخاصة على فيسبوك في 10 يونيو الماضي، مع تسمية توضيحية تقول "Welcome to the world HTML"، وسرعان ما اجتذب المنشور الاهتمام ، حيث قام الأشخاص بالتعليق عليه ومشاركته.

ومع ذلك، كان رد فعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الاستهزاء بالاسم واقتراح اختصارات ترميز أخرى لأطفال المستقبل بسخرية.

وأوضح والد الطفل "HTML" أيضًا أن اسمه "ماك" كان اختصارًا لـ "Macaroni ’85" بينما الاسم الرسمي لأخته هو "Spaghetti ’88"، وأخته لديها طفلان هما "جبن بيمينتو" و"جبن بارميزان" ويطلق عليهما أيضا "تشيبي" و"بيوي".

وانضم الطفل حديث الولادة "HTML" إلى الأطفال الآخرين، الذين أصبحوا موضوعات تمت مناقشتها منذ الولادة بفضل أسمائهم غير العادية.