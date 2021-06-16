نصائح عند شرائك سماعات البلوتوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يزداد الطلب على سماعات البلوتوث اللاسلكية خلال فصل الصيف، لذلك ثمة 4 نصائح مهمة يجب مراعاتها عند الشراء.



ويمكن توصيل سماعات البلوتوث بالهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والأجهزة الجوالة الأخرى وتشغيل الموسيقى بدون استعمال أية كابلات، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل خدمات بث الموسيقى على الإنترنت وتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على وحدات الذاكرة المحلية لذلك وضع خبراء 4 نصائح قبل الشراء..

وتعد فترة تشغيل البطارية من أهم معايير شراء سماعة البلوتوث.

وأوضح سيفين هانسن، من مجلة الكمبيوتر «c’t» الألمانية قائلا: "هناك اختلافات كبيرة جدا بين سماعات البلوتوث فيما يتعلق بفترة تشغيل البطارية، التي تتراوح ما بين 10 و25 ساعة".

نصح راينر شولديت من مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية قائلا: "إذا رغب المستخدم في استعمال سماعة البلوتوث على الشواطئ أو على حمامات السباحة، فلابد أن تكون محمية ضد رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP، وإلا فقد يتسبب القليل من الرذاذ أو حتى السقوط في الماء لوهلة قصيرة في تلف السماعة اللاسلكية".

ومع ذلك يتسع نطاق الموديلات فيما يتعلق بميزة الحماية من رذاذ الماء، ويمتد نطاق الحماية من سماعات البلوتوث المقاومة للماء ووصولا إلى الأجهزة التي لا تتحمل سوى الضباب الخفيف أو الموديلات المخصصة للاستعمال في الأماكن الداخلية والجافة فقط، ولا تتناسب مع الاستعمال في الهواء الطلق.

وبالنسبة لجودة الصوت، نصح سيفين هانسن بضرورة اختبار سماعات البلوتوث قبل الشراء.

وبطبيعة الحال فإن الصوت يعتبر من التحديات التقنية للسماعات اللاسلكية؛ نظرا لأن النغمات العميقة تنشأ من خلال حجم السماعة، ولذلك إذا رغب المستخدم في الاستماع إلى النغمات العميقة بجودة فائقة، فعندئذ سيضطر إلى دفع تكلفة باهظة.

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طريقة الاستعمال

وعادة ما تتم عملية اقتران سماعات البلوتوث بالهاتف الذكي أو الحاسوب المكتبي بسهولة وبشكل موثوق.

وتتشابه طريقة الاستعمال في جميع الموديلات تقريبا؛ حيث توجد أزرار للتشغيل وللإيقاف المؤقت ورفع شدة الصوت وخفضها أو وظيفة التخطي Skip من أجل الانتقال إلى الأغنية التالية.

ويمكن للمستخدم شراء سماعات البلوتوث بتكلفة معقولة طالما أنها لا تحمل شعار الماركات التجارية الشهيرة، ولكن إذا رغب المستخدم في الاستمتاع بمزيد من جودة الصوت وفترة أطول لتشغيل البطارية فإنه يتعين عليه دفع تكلفة أعلى.