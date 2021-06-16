وزارة الصحة المصرية توجه رسالة إلى المواطنين بشأن لقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأكدت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، أن "جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة"، مشددة على أنه "لا داعي للخوف منها أو القلق"، وذلك حسب "صحيفة الوطن" المصرية.

وفي رسالتها إلى المواطنين، ناشدت الصحة المصرية الشعب إلى ضرورة الإسراع لحجز تطعيم ضد فيروس "كورونا"، مؤكدة أن الحجز يكون من خلال موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ووجهت وزارة الصحة تحذيرات لأي جهة غير حكومية تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح ضد فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس "كورونا".

كما حثت الوزارة المواطنين على الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، في حال ظهور أي أعراض، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 609 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.