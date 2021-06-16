مسؤول إيراني يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موسوي، إنه المتوقع الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل ظهر السبت.

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وأوضح موسوي: "لقد كنا في لجنة الانتخابات سابقا نستلم تقارير المراكز الانتخابية التي كانت في صلة مباشرة مع وزارة الداخلية ودوائر المحافظات والنواحي، ومن ثم نصل إلى حصيلة نهائية مع مجلس صيانة الدستور حول الإعداد الواردة من المراكز الانتخابية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "أما في هذه الدورة من الانتخابات فإن نتائج المراكز الانتخابية ترسل بالتزامن معا إلى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وبالتالي يمكننا الوصول بصورة أسرع إلى حصيلة ونتيجة نهائية".

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: "توقعاتنا هي أن نتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت القادم".

وبدأت الحملات الدعائية من 28 أيار/ مايو الماضي وتستمر لغاية الأربعاء القادم 16 حزيران/ يونيو الجاري، وفي يوم الخميس القادم 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، لتتم عملية الاقتراع الجمعة 18 يونيو/ حزيران.

وتتزامن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى الجمعة، مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة وانتخابات المجالس البلدية والقروية والعشائرية.