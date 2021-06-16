صحيفة: بوادر أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل بعد قرار من الحكومة الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HANDOUT

وقال "صحيفة إسرائيل اليوم"، إن "الوزيرة... طلبت إلغاء الاتفاقية التي تسمح للإمارات بنقل النفط عبر إسرائيل إلى العالم"، محذرة من حدوث أزمة في العلاقات إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في أبو ظبي، أنه "إذا ألغت إسرائيل الاتفاقية فإنها ستتسبب بأزمة في العلاقات بيننا"، مؤكدة أن إلغاء الاتفاقية سيعرض اتفاقيات إبراهام للخطر.

وأضافت المصادر، أنه "حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري نُقلت رسالة واضحة إلى الإمارات مفادها أن تبادل السلطة في إسرائيل لن يؤدي فقط إلى إسقاط طلب إلغاء الصفقة على الفور، بل العكس فالوزيرة زندبرغ تعتزم العمل بشكل أكبر على إلغائها".

وكانت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية "EAPC" الحكومية الإسرائيلية، وشركة "MED-RED Land Bridge Ltd" ومقرها الإمارات، وقعتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.