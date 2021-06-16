الرئيس التونسى يتوجه إلى إيطاليا فى زيارة رسمية تستغرق يومين

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية (روما) فى زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا.

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم - أن الرئيس قيس سعيد من المقرر أن يلتقى - خلال الزيارة - الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وأشار البيان إلى أن الزيارة من المقرر أن تمثل مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا فى عدة مجالات، ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.