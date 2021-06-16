وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الكويت - هبة التوبجي - أعلن قطاع التمريض في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر فرص وظيفية بمجال التمريض في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، للجنسين.

ويشترط أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، وستكون الأفضلية لمن لديهم خبرة.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم/ـة اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وإرسال نسخة من بطاقة هيئة التخصصات الصحية، ونسخة من السيرة الذاتية.

والتقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة في العنوان:

[email protected]