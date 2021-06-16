شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر من ارتكاب جريمة غسل الأموال.. عقوبة رادعة للمتورطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت النيابة العامة، أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.

وأضافت أن العقوبة تشمل أيضا إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.