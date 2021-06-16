شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يحذر: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تخفيض درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط، قد يؤدي لزيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء.

وقال “المسند” عبر تويتر: “تخفيض درجة التكييف درجة مئوية واحدة لأجل تبريد المنازل، أو المدارس، أو الدوائر الحكومية، يؤدي إلى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 10 % كما أشارت الدراسات”.

وتابع قائلا: “مثلا عند خفض درجة التبريد من 19م إلى 18م ترتفع الفاتورة بنسبة 10% وهكذا”.

وتشهد المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة، بعدة مناطق، خاصة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض.