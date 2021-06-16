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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «أمن الدولة» بشأن التبرع للجهات الخارجية المجهولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت رئاسة أمن الدولة، تحذيرها من الاستجابة لدعوات ورسائل تلك الجهات الخارجية، وعدم التبرع بالأموال أو أي أغراض لعدم التعرض للمساءلة.
وأكدت الرئاسة، أن التبرع للجهات الخارجية المجهولة التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة، يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وكانت الرئاسة قد دعت إلى تقديم التبرعات والأعمال الخيرية داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات الرسمية المعتمدة، ومركز الملك سلمان للإغاثة.
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