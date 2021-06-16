شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة والأحساء تسجل أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة 16 درجة مئوية في السودة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.