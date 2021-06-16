"ديوا" تسجل براءة اختراع عن جهاز إنذار الحريق الذكي للألواح الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالابتكارات والإنجازات، سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن جهاز "إنذار الحريق الذكي للألواح الكهربائية للجهد المنخفض" الذي طورته الهيئة للحماية من الحرائق التي قد تقع في الأنظمة الكهربائية.



ويرصد الجهاز الحرائق قبل ولحظة وقوعها، ويعمل على تحديد العوامل المسببة لها، وخاصة في الكابلات والموصلات الكهربائية ونقاط التوصيلات، مما يسهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانقطاع إمدادات الكهرباء، إلى جانب المحافظة على الأرواح والمعدات والممتلكات. وقد تم تسجيل الاختراع باسم الهيئة في مكتب براءات الاختراعات في النمسا.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية وصحية وآمنة تشجع على الابتكار وإطلاق طاقات الموظفين، لرفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يمكننا من مواكبة التغيرات المتسارعة والمساهمة الفاعلة في استشراف وصناعة المستقبل، انسجاماً مع مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة. وتستقي الهيئة رؤيتها من كلمات صاحب السمو: ’الابتكار اليوم ليس خيارا بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع‘، ونعمل على تسخير الابتكار وأحدث التقنيات لتعزيز تميز الهيئة ومكانتها الريادية بوصفها من إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم، إلى جانب دعم مسيرة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويدعم الجهاز الجديد جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتها في إطار مسؤوليتها تجاه موظفيها ومتعامليها والمجتمع بشكل عام. وقد توجت هذه الجهود بحصول الهيئة عام 2020 على شهادة "كود السلامة وحماية الأرواح 101 NFPA"، التي تمنحها "منظمة «يو إل» العالمية لعلوم الأمن والسلامة، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط تحصد هذا الاعتراف العالمي.

كما حصدت وللمرة الثالثة عشرة جائزة "سيف الشرف في الصحة والسلامة" التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني. كذلك نالت عام 2019 جائزة أفضل الأعمال (Best Business Awards)، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة.