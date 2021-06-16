أبوظبي تعتمد الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف على المصابين بكوفيد19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف على المصابين بفيروس كوفيد-19، في إطار جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر استخدام أحدث التقنيات.



وتساهم الأجهزة الجديدة في تعزيز منظومة الإجراءات الاحترازية الحالية في عدة مواقع في الإمارة، بدون أي تغير للبرتوكولات الحالية. وتتمتع الأجهزة بعدة مزايا تقنية، إذ أنها تقوم عن بعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

تشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاط محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، يُطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة. وأوضحت اللجنة أن الفحوصات للحالات المحتمل إصابتها ستكون مجانية.