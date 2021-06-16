الصحة المصرية تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حددت وزارة الصحة المصرية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، وكشفت أن أعراضه هي الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه والصداع والاحتقان.



وقالت، في بيان لها، الثلاثاء، إن مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، ومرضى السرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز، ومرضى نقل الأعضاء أو نقل الخلايا، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.

وأشارت إلى أن المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة "العفنيات"، التي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ"الفطريات المخاطية".

وأشارت الوزارة إلى أن مصادر العدوى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية إلى أن هذه الفطريات توجد بشكل شائع في التربة، ولكن نادراً ما توجد في عينات الهواء التي تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.