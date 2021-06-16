الكشف عن موعد إطلاق سامسونغ لهاتفين قابلين للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مطلعون على الصناعة أمس الثلاثاء إنه من المرجح أن تكشف سامسونغ للإلكترونيات عن هاتف ذكي جديد قابل للطي في أغسطس، في ظل سعيها للترويج لتلك الفئة.



ومن المتوقع أن تجري شركة التكنولوجيا العملاقة فعالية الكشف عن الهاتف عبر الإنترنت في أوائل أغسطس للتعريف بهاتف جالاكسي زي فولد 3 "Galaxy Z Fold3" وهاتف جالاكسي زي فليب 3 "Galaxy Z Flip3، قبل إطلاقهما رسميا في وقت لاحق من نفس الشهر، وفقا للمصادر.

وتوقع مراجعو التكنولوجيا الأجانب أن الحدث سينعقد في الثالث من أغسطس، ولكن المصادر تتوقع أن ينعقد في وقت أبعد من ذلك التاريخ.

ومن المرجح أن تقوم سامسونغ -أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم" بالكشف عن ساعة جالاكسي 4 الذكية "Galaxy Watch4" وسماعات جالاكسي بودز 2 اللاسلكية "Galaxy Buds 2"، وتقول المصادر إن هاتف جالاكسي إس 21 إف إي "S21 FE" لن يتم الكشف عنه في ذلك الحدث.

ويعد هاتف جالاكسي إس 21 إف إي "S21 FE" هو النسخة محدودة التكلفة من جالاكسي إس 21 "Galaxy S21 الذي تم إطلاقه في يناير.

ومن المتوقع إطلاق المنتج الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، حيث إن سامسونغ على ما يبدو ترغب في التركيز على ترويج الأجهزة القابلة للطي خلال الصيف، وفقا للمصادر.

ولم يتم تأكيد أي تفاصيل بخصوص الهواتف الجديدة القابلة للطي، بيد أن المراجعين يتوقعون أن يأتي هاتف جالاكسي زي فولد 3 بكاميرا أسفل الشاشة وسيدعم خاصية القلم "S-Pen". كما من المتوقع أن يكون هاتف زي فليب 3 صدفي الشكل بشاشة خارجية أكبر. ويتوقع كذلك أن يكون كلا المنتجين أخف وزنا وأرخص مقارنة بالهواتف السابقة من نفس النوع.

ويتوقع أن تُشَغل ساعة جالاكسي واتش 4 الذكية بنظام تشغيل أندرويد وير من غوغل Wear OS. وقد أعلنت سامسونغ في وقت سابق عن أنها ستطور منصة موحدة للساعات الذكية مع غوغل.

وبالنسبة لسماعات جالاكسي بودز 2 فمن المتوقع أن تكون منخفضة التكلفة بلا إمكانية التحكم في الضوضاء.