تلفاز ذكي يعمل بالأوامر الصوتية.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة وان بلس، الثلاثاء، إطلاق سلسلة التلفاز الذكي U1S الجديد، الذي يزخر بتجهيزات تقنية متطورة، مثل الكاميرا والجودة العالية.



ويشمل تلفاز "وان بلس U1S" كاميرا قابلة للخلع وسماعات بقدرة 30 وات ووظيفة التحكم عن طريق الأوامر الصوتية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة التلفاز الذكي الجديدة تضم موديلات 50 و55 و65 بوصة وتأتي مزودة بشاشة 4K تعمل بمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، مع حواف نحيفة للغاية، بينما تبلغ نسبة الشاشة لجسم الجهاز 95%.

ويدعم التلفاز الجديد تقنية HDR10+ مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 93%.

وأكدت وان بلس على دعم تقنية MEMC لعرض الحركات بشكل أكثر سلاسة، وتبلغ درجة السطوع 300 نيت. وينبض بداخل التلفاز الذكي معالج ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة فلاش 16 جيجابايت، بالإضافة إلى واجهة المستخدم OxygenPlay 2.0 لتثبيت التطبيقات.

ويمتاز التلفاز الذكي الجديد بميزة التحكم عن طريق الأوامر الصوتية بفضل توافر 4 ميكروفونات، مع ميزة التحكم أيضا عن طريق الساعة الذكية وان بلس Watch، كما يمكن تركيب الكاميرا بسهولة في التلفاز الذكي لإجراء مكالمات الفيديو، وبعد ذلك يمكن خلعها من التلفاز للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، وتشتمل باقة التجهيزات على سماعات مدمجة بقدرة خرج تبلغ 30 وات.