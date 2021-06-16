طقس الخليج.. غائم بالإمارات وحار بالكويت والبحرين

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، لطقس اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، حيث أشار المركز الوطنى للأرصاد الدوية فى المملكة العربية السعودية، أن الطقس فى المملكة اليوم سيكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة).

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ظهراً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين حارًا خلال النهار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ومغبرًا في وقت لاحق. الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة احيانا. وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

البحرين