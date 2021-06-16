الرئيس التونسى قيس سعيد يدعو إلى حوار يقود لنظام سياسى جديد وتعديل دستورى

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس التونسى قيس سعيد إلى حوار وطنى يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذى قال إنه "كله أقفال"، وذلك فى مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد، بحسب " روسيا اليوم".

وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشى وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد: "لندخل في حوار جدي... يتعلق بنظام سياسى جديد وبدستور حقيقى لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال فى كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".

وكان سعيد قد قال فى أبريل إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.