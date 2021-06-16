عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصري يروج للمخدرات عبر فيسبوك على أنها بروتوكول لعلاج كورونا

الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365

تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو فريدا من نوعه على مواقع التواصل لأحد الأشخاص يظهر فيه وهو يروج للمخدرات، زاعما أنها علاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



ويظهر في الفيديو رجل يحمل السلاح و بحوزته ما قال إنها "مخدرات"، ويناشد المواطنين لشرائها منه لأنها علاج فعال ضد كورونا.

ويقول الرجل في المقطع الذي أثار سخرية النشطاء: "السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين.. في كلمتين عايز أقولهم ليكم لو محتاجين مصلحة حشيش مصلحة أفيون مصلحة بودرة أنا تحت أمركم".

ويُضيف: "أنا بعمل كدا عشان كورونا وربنا يخرجنا منها على خير، وكل حاجة موجودة وبالكمية اللي أنت عايزها"، متابعا: "البرتوكول لعلاج كورونا تاخد واحد تامول.. وسيجارة حشيش وتمن بانجو، ولما يكون المكيفات والمخدرات أكتر بيكون أفضل".

وواصل حديثه، قائلا: "كل حاجة معانا، وبدل ما تسرق تبيع في بيتك وتقعد محترم والرزق على الله، وكل حاجة زي ما أنتوا شايفين، وإيه نعمل تاني للمرار ده"، مع ذكر رقم هاتفه لمن يُريد التواصل معه في نهاية الفيديو.

ونشر حساب باسم سامي عبدالراضي الفيديو، معلقا عليه: "البوست اتحذف لوحده.. المهم الأخ ده عامل إعلان تشويقي للسلاح والتامول والحشيش والبانجو.. وحاطط تليفونه.. والحقيقة إن الأمن العام ومكافحة المخدرات هيروقوه".

فيما علق حساب باسم وائل موسى على الفيديو قائلاً: "الجرأة حلوة مفيش كلام بس مش كدا.. أنا عاوز أقولك إن الداخلية كلها كانت بتكتب وراك الرقم وهتتعلق في السلخانة.. إنت فاكره كنتاكي هتوصل دليفري؟… واللي بيقولك بدل ٥٠ ب ٤٠ ده هيتنفخ برضه".

ونشر حساب باسم أحمد علاء الدين الفيديو، معلقا عليه: "أذكى تاجر سلاح ومخدرات في العالم .. بلادينا اللي ظاهر في الفيديو ده حب يقدم نصائح للناس ضد علاج كورونا.. هوب سلم نفسه للداخلية تسليم أهالي".