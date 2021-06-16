عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عروس داعش مرة أخرى: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست

الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365

بعدما كشفت سبب انضمامها لداعش في مقابلة مطلع الشهر الجاري، أطلت شميمة بيغوم مجدداً لتضيف سبباً آخر تبرر فيه انضمامها للتنظيم، موضحة أنها كانت مجرد طفلة غبية.



فقد أعربت الفتاة البريطانية، الملقبة بعروس داعش والبالغة من العمر 21 عاماً، مرة أخرى، عن رغبتها بالعودة إلى المملكة المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور".

أحب أغاني كاني ويست

وأضافت أنها تحب حالياً الاستماع إلى أغاني نجم الراب كاني ويست، الذي كان مرتبطاً بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كذلك، كشفت في حديثها مع أندور دوري، مخرج فيلم "منطقة خطرة": "لا أعتقد أنني كنت إرهابية. أظن أنني كنت مجرد طفلة غبية اقترفت خطأً واحدا بالقدوم إلى هنا".

كما أضافت: "أنا شخصياً لا أعتقد أنني بحاجة إلى إعادة التأهيل، لكني أرغب في مساعدة الآخرين على إعادة التأهيل، حقا أود مد العون لهم".

الملابس العصرية تجعلني سعيدة

وشددت في حديثها على أنها ترتدي حالياً ملابس عصرية، لأن ذلك يجعلها سعيدة، ويشكل لها "فسحة أمل" في المخيم الذي تقطن فيه بسوريا.

إلى ذلك، قالت عندما سُئلت عما إذا كانت لديها رسالة إلى الحكومة البريطانية، برغبتها بالعودة "إلى الوطن".

يذكر أن بيغوم محتجزة حالياً في مخيم الروج شمال سوريا، بعد أن جردتها الحكومة من جنسيتها البريطانية، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع معركة قانونية مستمرة.

معركة قضائية

وفي فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنها لا تستطيع العودة إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئناف ضد سحب جنسيتها البريطانية.

وتعيش حوالي 800 عائلة في مخيم الروج، بالقرب من الحدود مع تركيا وإيران، وهو أفضل بكثير من مخيم الهول على بعد 80 ميلاً والذي يضم 15000 عائلة.