عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريب مواصفات هاتف OPPO Reno 6z

الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365

كشف تسريب عن خطة شركة أوبو الصينية، لإطلاق هاتف "Reno 6Z" من الفئة المتوسطة.



وقال المسرب أبهيشيك ياداف عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الهاتف القادم سيتم تشغيله بوساطة معالج "Mediatek Dimensity 800u"، وفقا لما ذكره موقع "غيزموتشاينا".

وظهور الهاتف الذكي على موقع شهادة "SIRIM" الماليزي، كشف عن بعض مواصفات الهاتف، الذي رجح المسرب ياداف أن يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط لتشغيل الجهاز بسرعة.

وأشار ياداف إلى أنه تم تجهيز طراز الهاتف المحمول ذي الفئة المتوسطة من أوبو، بشاشة معدل تحديثها تبلغ 60 هرتز، ولم يتطرق إلى تفاصيل أكثر.

ويُرجح أن يعتمد هاتف Reno 6Z، على تكوين مماثل لهاتف Reno 5 Z الحالي، ويمكن أن تقوم الشركة الصينية بتزويد الهاتف بمميزات أخرى، على سبيل المثال كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بشاشة "أموليد" مقاس 6.4 بوصة تقريبًا.