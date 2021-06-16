شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الأردن وجنوب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب إسرائيل وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات السياحية.

بدوره، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن.