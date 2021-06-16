شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«التأمينات» يوضح تأثيرات برامج التخصيص على نظام «تبادل المنافع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مساعد محافظ الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، بعض تأثيرات برامج التخصيص على “نظام تبادل المنافع”.

وأبان، خلال حديثه لبرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أن الهدف الأساسي من “نظام تبادل المنافع” هو حماية الموظف في حالة انتقاله من القطاع العام إلى الخاص أو العكس.

وأضاف أن نظام تبادل المنافع تم تعديله بعد سنوات من إصداره، ليسمح للأشخاص الذين يعملون في القطاعات التي تم تخصيصها بالانتقال من القطاع العام إلى الخاص، على أن تكون مُدده مُكملة لأغراض التقاعد المبكر.

وحول ما إذا كانت خدمة الموظف الحكومي الذي أمضى 20 عامًا، ثم تم تخصيص قطاعه، محتسبة من مجموع الـ25 عامًا، أكد الوهيبي أن بإمكانه العمل لمدة 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، ثم يصبح مستحقًا بعدها للتقاعد المبكر، بواقع 20 عامًا في نظام الخدمة المدنية و5 سنوات في التأمينات الاجتماعية.