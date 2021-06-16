الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة بضربات عنيفة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على النبأ.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على على موقعين للمقاومة بخانيونس ومنطقة محررة نتساريم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس والذي استهدفته بعدة صواريخ.

وفي المقطع المصور يظهر انفجار عنيفا ويتصاعد الدخان جراء الانفجار ليصل عنان السماء.

وأما في الفيديو الثاني الذي يظهر الهجوم على موقع "قريش" التابع لالمقاومة الفلسطينية "حماس" غرب مدينة غزة يسمع صوت الانفجار العنيف، فيما تضيء ألسنة اللهب السماء.

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة للقوميين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في القدس الشرقية.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسامح مع إطلاق البالونات الحارقة، ولا بد أن ترد إذا أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل.