شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إسقاط طائرة "مسيرة ثانية" بمنطقة الكرطان جنوبى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى عن اسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبى بغداد، وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن أيضا من اسقاط طائرة مسيرة ثانية فى منطقة الكرطان جنوبى العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى، عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقى بغداد.

يذكرأن، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات فى محافظة الأنبار العراقية، أمس الثلاثاء ، العثور على 16 عبوة ناسفة فى المحافظة الواقعة غرب البلاد.

وأفادت المديرية ـ فى بيان لها أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية ـ بأنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات تفيد بوجود أجسام غريبة فى منطقة الدولاب التابعة إلى ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار، توجه على الفور فريق عمل مختص إلى المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا".

وأضاف البيان أن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفكيك 16 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وسط إجراءات قياسية فى محافظة الأنبار غربى العراق.