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‏المغرب: 7.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد بلغ 9368046 شخصا. 

 

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 2505 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و196075 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس7520331 شخصا.

 

يذكر أن، المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام "كوفاكس".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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