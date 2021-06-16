شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: 7.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 9368046 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 2505 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و196075 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس7520331 شخصا.

يذكر أن، المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام "كوفاكس".