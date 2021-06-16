كردستان العراق يتوصل لاتفاق مع بغداد بشأن مستحقاته في الموازنة العامة

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بغداد - سبوتنيك. وقال بارزاني إنه تحدث مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراق، بشأن المفاوضات المستمرة بين الطرفين لجعل العلاقة بين بغداد وأربيل أكثر وضوحا.

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان بأثر رجعي ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2021".

يذكر أن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان شهدت مراحل مختلفة من التوتر بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، وأزداد التوتر خاصة بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2017.

وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "المتنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.