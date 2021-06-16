مصر: فيروس كورونا شهد تحورات شديدة قد تؤثر على اللقاحات... لكنها لم تصل إلينا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دى إم سى"، أن فيروس كورونا في مصر لم يصل الي مرحلة التحور بشكل كبير، لافتا إلى استعدادات التصدي لأعراض ما بعد الإصابة.

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وأردف بالقول: "قمنا بعمل عيادات بالمستشفيات الجامعية حول متلازمة ما بعد كورونا وسيتم افتتاحها خلال أسابيع قليلة، بسبب ظهور أعراض عديدة بعد الشفاء من فيروس كورونا وأكثر هذه الأعراض تصيب الجهاز التنفسي".

وحول انخفاض الإصابات في مصر خلال الأيام الماضية، قال الخبير إنه جاء نتيجة للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة بجانب التخطيط الجيد لإدارة الأزمة.

وتابع بالقول:

نحن نرى في هذه الفترة كأطباء انخفاض الإصابات إضافة إلى أن شراسة الفيروس أصبحت أقل من الموجة الأولى والثانية.

وأضاف أن هناك دراسة تدرس التركيب الجينى لفيروس كورونا فى المرض، وهو أمر مهم لأنه يجب من حين لآخر معرفة التغيرات التى تحدث فيما يتعلق بالفيروس حتى يتم العمل عليه وإمكانية مواجهته.

وبين أن الفيروسات يحدث بها طفرات، وتلك الطفرات تحدد بروتوكول العلاج وطريقة المسحة وغيرها، مضيفا أنه إذا كانت التغيرات كبيرة فى جينات الفيروس، يسمى "تحورا".

وأكد أن التغيرات الطارئة على فيروس كورونا لم تصل إلى نوع دلتا "الهندي" الذي يعتبر الأخطر على مستوى العالم، مشيرا إلى عدم تواجده في مصر أو حتى أي من الأنواع الأخرى من التحورات المنتشرة خلال الفترة الماضية.