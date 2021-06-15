شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء بمشيئة الله، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى مرتفعات مكة المكرمة”.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة 16 درجة مئوية في السودة.