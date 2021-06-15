المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدشن أول "كمبيوتر كمي" قامت بتركيبه شركة "آي بي أم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تدشّن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،اليوم الثلاثاء، أول "كمبيوتر كمي" قامت بتركيبه شركة "آي بي أم".



والجهاز من طراز "كيو سيستم وان"، دخل الخدمة منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، وهو أول كمبيوتر كمي لمجموعة "آي بي أم"، خارج الولايات المتحدة، حيث يمكن للأوروبيين الوصول إلى أجهزته عبر التقنية السحابية (الحوسبة مِن بُعد).

وتلقي ميركل التي أعدت أطروحة في كيمياء الكم أثناء دراستها كلمة خلال حفل الافتتاح الذي يقام عبر الإنترنت.

وحسب وكالة فرانس برس، تتيح تكنولوجيا الكم، استخدام أجهزة الكمبيوتر الفائقة القوة التي تتخطى بأشواط قدرات أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية، بفضل الإفادة من الخصائص الفيزيائية المذهلة للجسيمات الفائقة الصغر.

فبدلاً من وحدة تخزين المعلومات "بِت" التي تقوم عليها الحوسبة التقليدية والتي يمكن أن تأخذ القيمتين 0 و1، يستخدم العالم الكمومي وحدة "كيوبيتس".

ولا تزال تكنولوجيا الكم في مرحلة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن.

ويمكن أن تُمكّن ذات يوم من حل مشكلات معقدة جداً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الحالية، والمستقبلية في وقت قياسي، وتتيح مثلاً احتساب المسارات، وتطوير الأدوية وفك الشفرات.

وتطمح فرنسا، وألمانيا، منذ الآن إلى أن يكون لهما دور رائد في هذا المجال، إذ أعلنت باريس في يناير/كانون الثاني الماضي، عن استثمار 1.8 مليار يورو على مدى 5 سنوات ، فيما ستضخ برلين ملياري دولار لبناء كمبيوتر كمي بحلول عام 2025.