شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن تفكيك 16 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات فى محافظة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على 16 عبوة ناسفة فى المحافظة الواقعة غرب البلاد.

وأفادت المديرية ـ فى بيان لها أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية اليوم ـ بأنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات تفيد بوجود أجسام غريبة فى منطقة الدولاب التابعة إلى ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار، توجه على الفور فريق عمل مختص إلى المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا".

وأضاف البيان أن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفكيك 16 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وسط إجراءات قياسية فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية قد أعلنت يوم (الخميس) الماضى ضبط كمية من الألغام والعبوات الناسفة وأدوات تستخدم فى التفجير فى محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابى فى كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.

وأعلن العراق، فى شهر ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابى والمحظور فى روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذى احتل نحو ثلث البلاد.