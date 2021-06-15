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مقتل 3 أشخاص فى انفجار لغم بمحافظة المثنى جنوب العراق

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم فى محافظة المثنى الواقعة جنوبى البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم ـ بأن الأشخاص الثلاثة من عائلة واحدة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان مصدر أمنى قد أفاد - يوم الأحد الماضى - بمقتل أربعة أشخاص جراء انفجار غامض فى محافظة السليمانية شمالى العراق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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