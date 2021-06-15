شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: نسبة المشاركة بالانتخابات الجزائرية 23% وهى الأدنى تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة سكاى نيوز نقلاً عن مصادرة جزائرية، إن نسبة المشاركة فى الانتحابات النيابية الجزائرية، بلغت 23% وهي النسبة الأدنى تاريخياً.

وكانت قناة العربية أذاعت في نبأ عاجل لها، إن القوائم المستقلة حصدت 78 مقعدا كثاني أكبر كتلة في البرلمان، وتصدر حزب جبهة التحرير نتائج الانتخابات النيابية في الجزائر بـ 105 مقاعد.

وأكد كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد) اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التى جرت يوم السبت الماضى تتم بالمجلس بكل شفافية وحياد ونزاهة.