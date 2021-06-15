شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعم مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم أمن مصر والسودان المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً على دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التى أكدت على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأى مساس به بأى حال من الأحوال.

وثمن رئيس البرلمان العربي دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد العسومي التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها أثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه القضية ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 26 يونيو الجارى.