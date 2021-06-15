الجزائر: جبهة التحرير الوطني تحصد العدد الأكبر من مقاعد البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن حزب جبهة التحرير الوطني حصد 105 مقاعد في البرلمان المقبل، فيما حصدت القوائم المستقلة 78 مقعدا، وجاءت حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي على 64 مقعدا في المركز الثالث.



© Sputnik . Igor Zarembo

وأشار شرفي إلى أن عدد المشاركين في عملية التصويت وصل إلى حوالي 5 ملايين و583 ألف شخص، من بين حوالي 24.4 مليون جزائري يحق لهم التصويت، لتكون نسبة المشاركة 23.03 بالمئة.

وبحسب موقع "الجزائر الآن"، أشار شرفي إلى أن الحملة الانتخابية "عرفت مستوى جيد للخطاب السياسي وبهذا تمضي الجزائر الجديدة قدما في بناء مؤسساتها".

وشدد شرفي على أن النواب الجدد لديهم "مسؤولية تمثيل الشعب الجزائري أحسن تمثيل والدفاع عن حقوقهم".