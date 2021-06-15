شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حزب جبهة التحرير يتصدر نتائج الانتخابات النيابية بالجزائر بـ105 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها، إن حزب جبهة التحرير يتصدر نتائج الانتخابات النيابية في الجزائر بـ 105 مقاعد.

وكان كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد) أكد اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التى جرت يوم السبت الماضى تتم بالمجلس بكل شفافية وحياد ونزاهة.

وقال فنيش فى تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة، إن المادة 271 من قانون الانتخابات التى تنص على أن اللجنة الولائية للانتخابات وبعد الانتهاء من أعمالها خلال 96 ساعة وبعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال بـ48 ساعة إضافية فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس، وكذلك الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن".

وأوضح فنيش أنه فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، إلى جانب مدراء دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، وكتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التى يقوم بها للمحاضر التى يكلف بها.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم نسخ من نفس المحاضر التى يتحصل عليها عضو المجلس الدستورى لإدارة الحاسب الآلى التى ترافق هذه العملية فى مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل إليه العضو المقرر وما توصلت إليه الإدارة وإذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة.