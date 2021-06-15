شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لجنة القدس لإجراء الاتصالات مع الدول المؤثرة لوقف انتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوزارية المكونة من: الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية والعضو العربى فى مجلس الأمن، والأمين العام، فى أولى جلساتها ،حيث رحبت اللجنة بمشاركة الجزائر فى الاجتماع الأول لحين صدور قرار من الدورة المقبلة للمجلس.

وقد اختار أعضاء اللجنة المملكة الأردنية الهاشمية لرئاستها، وبموجب التفويض الممنوح للجنة من مجلس الجامعة، فقد ناقش أعضاء اللجنة أفضل السبل لتنفيذ التكليف الصادر اليها من المجلس.

واستقر الرأى على القيام بمجموعة من الاليات للتحرك تنفيذاً للخطوات والاجراءات والاتصالات مع مراكز التأثير والقرار فى المجتمع الدولى بهدف وقف الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانونى والتاريخى القائم فى المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة.

وقد تم تكليف الأمانة العامة ومختلف مجالس السفراء العرب فى العواصم الدولية المعنية باتخاذ الاجراءات تنفيذا للتفويض الممنوح للجنة.

كما طلب من الأمين العام متابعة تنفيذ البيان ورفع تقرير بما تم الى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة.