شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تبدأ حظر الحسابات الوهمية.. إجراءات مهمة حتى لا تفقد حسابك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالله السبع، اليوم الثلاثاء، مستخدمي تطبيق “تويتر”، بالتأكد من حفظ الرقم السري وتأكيد رقم الهاتف حتى لا يتم حظر حساباتهم.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه مهم.. تويتر سوف تبدأ تحذف أي حساب ما يؤكد رقمه السري أو رقم الهاتف لمحاربة الحسابات الوهمية والإعلانية”.
وأضاف عبدالله السبع “لذلك حتى ما تخسر حسابك تأكد من حفظ رقمك السري وضع إيميل رسمي لك ورقم هاتف وإلا قد تفاجأ بحظر حسابك في التطبيق”.
وأضاف أنه يمكن تأكيد الرقم السري ورقم الهاتف من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم الحساب ثم تأكيد الرقم السري ورقم الهاتف.
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