يتعلق بالاستخبارات.. إسرائيل تكشف أول قرار لنفتالي بينيت

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بينيت مدد ولاية رئيس جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" الجنرال ناداف أرغمان، لشهر واحد، لتستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونشر بينيت صورة تجمعه بأرغمان، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأول مرة منذ توليه المنصب، مستعرضا تقارير استخباراتية بشأن نشاط جهاز الشاباك.

كما عقد بينيت لقاء، اليوم، مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، دافيد برنيعا، الذي قدم له، أيضا، إيجازا استخباراتيا حول أنشطة الجهاز.

فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الإثنين، لقاء مع مائير شبات، رئيس هيئة الأمن القومي، وسكرتيره العسكري.