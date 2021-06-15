شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات بين النمسا ومالطا لوقف الهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج، فى فاليتا، اليوم الثلاثاء، وضع سياسة مشتركة للجوء والهجرة، وكذلك سبل التعاون من أجل تعزيز السلام فى ليبيا.

وأكد الجانبان - فى مؤتمر صحفى مشترك - أنه لا ينبغى عليهم انتظار الاتفاق النهائى على سياسة اللجوء والهجرة فى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت منصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم، عن وزير خارجية مالطا قوله "إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على السلام فى ليبيا، لما فيه خير الشعب الليبي".

وأضاف أنه يجب تقديم المزيد من الدعم للحكومة الليبية ليس فقط لوقف القوارب غير الشرعية، وإنما أيضا من أجل حماية حدودها الجنوبية المعرضة لخطر الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.