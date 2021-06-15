شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: أمن مصر والسودان المائى هو جزء من الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم، الثلاثاء، أن أمن مصر والسودان المائى هو جزء من الأمن القومى العربي، وأن الأردن تقف بالمطلق مع مصر والسودان فى حماية حقوقهما المائية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال مشاركة الصفدى فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، والتى دعت إليها مصر والسودان، فى العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت "بترا" إلى تبنى الدول الأعضاء فى الجامعة قرارا أكد تضامن الدول العربية مع مصر والسودان فى حماية حقوقهما المائية المشروعة، الأمر الذى يعتبر جزء من الأمن القومى العربي.

كما دعا القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لبحث هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق مفاوضات تستهدف التوصل ضمن إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونيا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

كما شارك الصفدى فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى دعت له الرئاسة القطرية، والذى تناول سبل تعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة أزمات المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية، حيث تم بحث الاجتماع التطورات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاعتداءات على الحرم القدسى الشريف / المسجد الأقصى المبارك والعدوان الإسرائيلى على غزة وجهود إنهاء الحرب وإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات فى الشأن الليبى واليمن والأزمة السورية ولبنان.