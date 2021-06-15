شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستقبل 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، أن 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، ستصل إلى البلاد خلال العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن "ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل البلاد خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "نحو 12 مليون جرعة من لقاح فايزر سيتم توريدها إلى العراق حتى نهاية العام الحالي".

ونوه البدر إلى أنه "سيتم اعتماد وثيقة عن اللقاحات، بهدف تسهيل إجراءات السفر للمواطنين العراقيين حسب المعايير الدولية المعتمدة"، مشيرا إلى أن هناك بعض التفاصيل تعمل عليها وزارة الصحة العراقية، وستعلن عنها بشكل رسمى قريبا حال إتمامها.