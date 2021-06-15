شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت اليوم حضورياً في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة العراق، وفق بيان للسفارة العمانية بالقاهرة.

مثل السلطنة في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم، علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام.

ومن المُقرر أن تُعقد غداً الأربعاء أعمال الدورة الـ "51" لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السودان، وسيرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي، إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته غداً للنظر في إقرارها.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته العراق (رئيساً) ومصر (نائباً)، وعضوية كل من عُمان والسعودية وتونس والجزائر وفلسطين وقطر، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

وتكتسب هذه الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي، أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات انطلاقاً من البند المتعلق بـ "الاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج"، في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.

وتبحث الدورة سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

وتتدارس هذه الاجتماعات الوزارية أيضاً قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.