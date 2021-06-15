شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يختار شركة "روس آتوم" الروسية لبناء مفاعلات نووية سلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف ، اليوم الثلاثاء، أن شركة "روس آتوم" الروسية ستقوم بتنفيذ مشروع بناء المفاعلات النووية السلمية في البلاد لتوفير الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن المباحثات مع الشركة قطعت شوطا ممتازا بهذا الشأن .

وقال لطيف في تصريح لـ "سبوتنيك" الروسية : "لدينا توجه لبناء 8 مفاعلات نووية لتوفير الطاقة الكهربائية في العراق، والحقيقة الرقم 8 للمفاعلات هو الحاجة وليس نية العراق، لكي نوفر 25 % من الطاقة التي نحتاجها في عام 2030 نحتاج لبناء 8 مفاعلات، نحن حاليا متوجهين لهذا العدد ولكن ليس بالضرورة أن يتم إنجاز جميع المفاعلات خلال هذه الفترة ".

وأضاف لطيف أن "العدد الخاص بالمفاعلات قد يكون أقل أو أكثر، هناك قرارات للحكومة وهناك مصادر التمويل والتعاقدات الخاصة وغيرها ".

وتابع لطيف أن "تمويل المشروع سيتم كما عملت مصر، مصر حصلت على قروض من بعض الدول ومن روسيا بالذات ، ونحن في الحقيقة قطعنا شوطا متطورا جدا وممتازا مع الجانب الروسي في هذا المجال، ويتضمن في المرحلة الأولى قرض ويطفئ بعد سنوات من 10 إلى 20 سنة بعد تشغيل المفاعل"، وأكد "لدينا تعامل سابق مع روسيا والمفاعل العراقي السابق كان من روسيا ، أيضا التسهيلات والأشياء التي يقدمها الجانب الروسي ممتازة من خلال المباحثات بهذا الشأن ".

وأكد لطيف أن "الشركة التي ستنفذ المشروع هي "روس آتوم" وليست غيرها"، مشيرا إلى أن "هناك زيارة ستتم إلى موقع شركة روس آتوم في روسيا للاطلاع على تفاصيل فنية دقيقة وآليات العمل"، مبينا أن "الزيارة ستتم خلال الأشهر الأربعة القادمة من الآن حيث سنذهب إلى روسيا وسيتم وضع الترتيبات الخاصة بالمشروع "