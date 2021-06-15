شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفضه لاستغلال الوزارات الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رفضه لاستغلال الوزارات للانتخابات فيما أشار إلى أن من يلجأ لهذه الخطوة فانه سيتعرض للتحقيق.

وقال الكاظمي، خلال خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، بحسب ما نشره مكتبه الإعلامي "مرت خلال هذا الاسبوع ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية. كما تمر علينا ذكرى تأسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد".

وقدم، التهنئة "للاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم، مشيدًا بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع".

وأشار إلى "زيارته لمحافظة ذي قار، وافتتاحه العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها"، مردفاً "افتتحنا مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء ووضعنا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال".