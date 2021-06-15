إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في القدس المحتلة

الكويت - هبة التوبجي - أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بحالات الاختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 17 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، فيما اعتدت على المواطنين الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة.

وفي ذات السياق أصيب العشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكل مكثف خلال مواجهات اندلعت على مدخل البلدة مع عشرات الشبان المحتجين ضد “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في القدس القديمة.