«السديس» يدشن خدمة «الواتساب» للمستفيدين بالحرمين الشريفين (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خدمة الواتساب لخدمات المستفيدين. وقال إن الخدمة أتت حرصاً على كل ما من شأنه خدمة جميع شرائح المجتمع بأسرع وقت وأقل جهد، حيث يمكن للمستفيدين إرسال الملاحظات والاستفسارات عن معاملاتهم لدى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعرفة الإجراءات المتخذة حيالها والرد عليها. وتأتي هذه الجهود المباركة لتفعيل الدور التقني في تقديم أفضل الخدمات وفق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.

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