شكرا لقرائتكم خبر عن «تأسيس التميز المؤسسي» يختتم تنفيذ مشروع تأهيل المنظمات غير الربحية.. هذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج تأسيس التميز المؤسسي للقطاع غير الربحي في منطقة جازان، عن إتمام تنفيذ مشروع “تأهيل المنظمات غير الربحية على تأسيس التميز المؤسسي”.

أهداف المشروع :

استهدف المشروع تأهيل المنظمات غير الربحية على تأسيس التميز المؤسسي وتطبيق معاييره وذلك من خلال:

– الوقوف على واقع الجمعيات وتقيم قدراتها من خلال تحليل الواقع الحالي

– تأهيل فريق الجمعيات وفق معيار التميز الأوروبي

– إعداد خطة للتطوير والتحسين ومتابعتها

– تقييم أثر المشروع على أداء الجمعيات.

مراحل المشروع:

• الإعداد للمشروع

• تدشين المشروع

• نشر ثقافة التميز المؤسسي

• التقييم الذاتي

• مشروعات التحسين

• ختام المشروع

يذكر أن برنامج تأسيس التميز المؤسسي للقطاع غير الربحي في منطقة جازان، تم تنفيذه بإشراف جمعية “مطورون” بالشراكة مع شركة “تام” كشريك تنفيذي، ويحظى برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.